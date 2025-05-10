Ağaç Devrildi, Tahsin Aydın Hayatını Kaybetti

OLAYIN ŞOK EDİCİ DETAYLARI

Giresun’un Bulancak ilçesinde, ağaç kesimi esnasında meydana gelen trajik bir olayda, üzerine ağaç devrilen 70 yaşındaki Tahsin Aydın hayatını kaybetti. Olay, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Paşa Konağı Yaylası Yedi Meşe Mevkii’nde gerçekleştirilen ağaç kesiminde yaşandı. Ağaç, kesim sırasında Aydın’ın üzerine devrildi ve yapılan ilk müdahalelere rağmen, Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı. Bu olay, aynı hafta içerisinde Bulancak’ta yaşanan ikinci ağaç devrilmesi olarak kayıtlara geçti.

VATANDAŞLARA UYARILAR

Yetkililer, son günlerde artan bu tür olaylar üzerine vatandaşları uyarma gereği duydu. Yapılan açıklamalarda, özellikle ağaç kesimi, bahçe işleri ve inşaat gibi riskli işlerde operasyon yapacak kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, bağ-bahçe gibi ikamet dışı alanlarda tek başına çalışmanın tehlikelerine vurgu yapılarak, mümkünse yanında bir eşlikçi bulundurulmasının önemine değinildi.