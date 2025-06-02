Ağaç, Üzerine Aracın Düştü

AĞACIN KÖKÜNDEN KOPMASI BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Beşiktaş’ta yaklaşık 150 yıllık bir ağaç, kökünden koparak park halindeki üç aracın üstüne devrildi. Olayda yaralanan kimse olmuyor, ancak araçlar kullanılamaz hale geliyor. Olay saat 18:00 sularında Türkali Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay anında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geliyor. Ekiplerin yaptığı kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı belirleniyor. Ancak ağacın devrildiği araçlar, büyük hasar alıyor.

AĞACIN TARİHİ VE ÖZGÜNLÜĞÜ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Hasar gören araçlardan biri sahibi Ömer Bakacak, “Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum, baya eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken üç araç var” diyor.