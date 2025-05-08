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Ağaçla Çarpan Araçta Sürücü Öldü

KAZA SONRASI YARALANA SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde Konya’da yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobil ağaca çarpması sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Yapılan tedavi sürecine rağmen, sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay, Antalya Çevre Yolu Caddesi yönünden merkeze doğru seyir halinde bulunan 19 yaşındaki Ahmet Şerbet’in kullandığı 61 BB 690 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Şerbet, otomobiliyle refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında yaralı olarak ambulansa alınan Ahmet Şerbet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Müdahale yetersiz kaldı

Durumu ciddiyetini koruyan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam etmekte.

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