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Ağaçlı Mahallesi’nde Güvenlik Önlemleri Alındı

ŞENLİKLER RENGARENK GÖRÜNTÜLERLE DOLDU

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen 20. Karadeniz Yayla Şenlikleri, çeşit çeşit görüntülere ev sahipliği yaptı. Katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan kapsamlı güvenlik önlemleriyle dikkat çekti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yüzlerce vatandaşın katıldığı şenlik süresince, etkinlik alanı ve çevresi jandarma ekipleri tarafından sürekli olarak denetlendi. Katılımcıların şenliği sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri için trafik düzenlemeleri, asayiş ve genel güvenlik konularında özenli bir çalışma yürütüldü. Şenlik alanına giriş ve çıkış noktalarında devriye sayısının artırılmasıyla güvenlik daha da güçlendirildi.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET YORUMLARI

Vatandaşlar, huzurlu bir ortamda şenliğin keyfini çıkarırken, alınan güvenlik tedbirlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şenlikler boyunca oluşturulan güvenli ortam, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

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