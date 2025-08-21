Ağaçlık Alanda Yangın Metruk Binaya Sıçradı

YANGININ DETAYLARI VE GELİŞMELER

ÜMRANİYE’de, ağaçlık bir alanda başlayan yangın, kısa süre içinde metruk bir binaya sıçradı. Yangında bina içinde yer alan eski eşyalar alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek yangını söndürdü.

OLAYIN ZAMANI VE YERİ

Yangın, bugün saat 13.25 civarında Topağacı Mahallesi’nde yer alan ağaçlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağaçlık alanda gerçekleşen yangın, kentsel dönüşüm sebebiyle boş durumda bulunan metruk binaya yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık bir saat boyunca çalıştı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da ölüm gerçekleşmedi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılmaya devam ediyor.