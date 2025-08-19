Haberler

Ağaçlık Köyü’nde Yangın Çıktı

AĞAÇLIK KÖYÜNDE AHIR YANGINI PANİK YARATTI

Muş’un Ağaçlık köyünde meydana gelen ahır yangını, bölgede tedirginlik oluşturdu. Alınan bilgilere göre, Ağaçlık köyündeki bir ahırda henüz kesinleşmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde harekete geçti. İçeride bulunan hayvanları son anda dışarı çıkararak korumayı başardılar. Yangının haber verilmesiyle birlikte bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin etkin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme süreci devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Haberler

Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.