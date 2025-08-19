Ağaçlık Köyü’nde Yangın Çıktı

AĞAÇLIK KÖYÜNDE AHIR YANGINI PANİK YARATTI

Muş’un Ağaçlık köyünde meydana gelen ahır yangını, bölgede tedirginlik oluşturdu. Alınan bilgilere göre, Ağaçlık köyündeki bir ahırda henüz kesinleşmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde harekete geçti. İçeride bulunan hayvanları son anda dışarı çıkararak korumayı başardılar. Yangının haber verilmesiyle birlikte bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin etkin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme süreci devam ediyor.