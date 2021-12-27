Ağaoğlu: Caner Erkin transfer rüyasında görür

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tecrübeli oyuncu Caner Erkin’in bordo-mavili kulübü rüyasında göreceğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘Caner Erkin, Trabzonspor’u rüyasında görür. Paylaşımlarını yakaladık’ diyerek oyuncunun transferini veto ettiği iddia edildi.

Süper Lig lideri Trabzonspor ile adı son dönemde sıkça anılan Caner Erkin, taraftarların tepki göstermesinden sonra sosyal medyadan 2010-2011 sezonuna ait ve Fenerbahçe’yle ilgili paylaşımlarını silmişti.

Ancak Başkan Ahmet Ağaolu, ‘Caner Erkin Trabzonspor’u rüyasında görür. Paylaşımlarını yakaladık’ diyerek oyuncunun transferini veto ettiği iddia edildi.

Caner ERkin’i sildiği paylaşımlar bile kurtaramadı. Caner’in Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.