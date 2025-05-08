Ağcabel Yaylası’nda Yangın Çıktı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Ağcabel Yaylası çevresindeki Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım isabet etmesi sebebiyle yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın dün gece saat 22.05 sularında gerçekleşti. Yıldırım düşmesi sonucu alev alan boru hattı, Ordu ile Giresun arasında doğalgaz arzını sağlamakta.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangın, yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili oldu ve BOTAŞ, itfaiye ile jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Sivas Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “BOTAŞ yetkilileri boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacak” ifadelerini kullandı.

GAZ ARZINDA KESİNTİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Açıklamada, yangındaki gaz kaçağının düşük ölçekli olması dolayısıyla bölge illerinde doğalgaz arzında herhangi bir kesinti beklenmediği vurgulandı. Bu gelişmeler, vatandaşlar arasında bir rahatsızlık yaratmadan sürdürülen çalışmalara dair güven veriyor.