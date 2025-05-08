Haberler

Ağcabel Yaylası’nda Yangın Çıktı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Ağcabel Yaylası çevresindeki Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım isabet etmesi sebebiyle yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın dün gece saat 22.05 sularında gerçekleşti. Yıldırım düşmesi sonucu alev alan boru hattı, Ordu ile Giresun arasında doğalgaz arzını sağlamakta.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangın, yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili oldu ve BOTAŞ, itfaiye ile jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Sivas Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “BOTAŞ yetkilileri boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacak” ifadelerini kullandı.

GAZ ARZINDA KESİNTİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Açıklamada, yangındaki gaz kaçağının düşük ölçekli olması dolayısıyla bölge illerinde doğalgaz arzında herhangi bir kesinti beklenmediği vurgulandı. Bu gelişmeler, vatandaşlar arasında bir rahatsızlık yaratmadan sürdürülen çalışmalara dair güven veriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Irak Başbakanı İle Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında, Pakistan ve Hindistan arasındaki artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek, sivil kayıplardan bahsetti.
Haberler

Doğu Anadolu Oyunları Malatya’da Yapıldı. 180 Özel Sporcu, 60 Antrenör, 120 Gönüllü Buluştu. Özel Olimpiyatlar Türkiye Dönüştürücü Gücü Vurguladı. Açılışta Varlık Gösteren Tüm İsimler...

Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Oyunları'na 180 özel sporcu, 60 antrenör ve 120 gönüllü katıldı. Etkinlikte sağlık taramaları ve spor müsabakaları gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.