Ağçay, İstatistikte Üstünlüğümüz Vardı

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Çorum FK ile oynanan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımının ikili mücadelelerde top kazanma üstünlüğüne sahip olduğunu belirten Ağçay, “İstatistik anlamında iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor” diyerek önemli bir noktaya değindi. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanan müsabakada, Ankara Keçiörengücü, sahasında Çorum FK’ya 2-1 yenildi.

MAÇTAKİ ÜSTÜNLÜKLERİ DEĞERLENDİRDİ

Ağçay, basın toplantısında yaptıkları oyunun ve pozisyonların da kendi lehlerine olduğunu ifade etti. “Aslında oyun üstünlüğü de bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Rakip sahada ceza sahasının içine girme üstünlüğü bizdeydi” şeklinde konuşan teknik direktör, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, “İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü de bizdeydi. İstatistik anlamında çok iyiyiz” sözleriyle takımının durumunu özetledi. Alacakları puanlarla üst sıralara yükselebileceklerini vurgulayan Ağçay, “İyi bir performans ortaya koyduk” diyerek sözlerini tamamladı.