Ağıdere Mahallesi’nde Asfalt Çalışması Yapıldı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesindeki Ağıdere Mahallesi’nde 1,6 kilometrelik yolda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ve grup yollarında asfalt çalışmalarına devam edildiği bilgisini paylaşıldı.

AĞIDERE MAHALLESİ’NDEKİ YOL KONFORUNU ARTIRIYOR

Açıklamada, “Ünye’nin uzak mahallerinden olan Ağıdere Mahallesi’nde çalışma yapan ekipler, vatandaşın sıcak havada tozdan, yağmurlu havada ise çamurdan mağduriyet yaşadığı 1,6 kilometrelik güzergahı asfalt konforu ile buluşturdu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, güzergahı vatandaşların hizmetine sundu.” bilgisi verildi. Asfalt çalışmaları, bölgedeki ulaşım standartlarını iyileştiriyor ve vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor.