Haberler

Ağıdere Mahallesi’nde Asfalt Çalışması Yapıldı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesindeki Ağıdere Mahallesi’nde 1,6 kilometrelik yolda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ve grup yollarında asfalt çalışmalarına devam edildiği bilgisini paylaşıldı.

AĞIDERE MAHALLESİ’NDEKİ YOL KONFORUNU ARTIRIYOR

Açıklamada, “Ünye’nin uzak mahallerinden olan Ağıdere Mahallesi’nde çalışma yapan ekipler, vatandaşın sıcak havada tozdan, yağmurlu havada ise çamurdan mağduriyet yaşadığı 1,6 kilometrelik güzergahı asfalt konforu ile buluşturdu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, güzergahı vatandaşların hizmetine sundu.” bilgisi verildi. Asfalt çalışmaları, bölgedeki ulaşım standartlarını iyileştiriyor ve vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya’da Okçuluk Turnuvası Yapıldı

Konya'da düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'na 45 şehirden 561 genç sporcu katıldı. Üç gün süren etkinlikte sporcular ödüllerini alarak memnuniyetlerini dile getirdi.
Haberler

Bingöl’de Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karlıova'da köy ve mezra yollarında asfaltlama ve bakım çalışmaları sürüyor. 22 kilometre birinci kat asfalt tamamlanırken, kış aylarında hasar gören yollar da yenileniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.