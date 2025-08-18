Ağın’da Baraj Gölü’nde Boğulma

BARAJ GÖLÜNE GİRİŞİYLE TRAGİK SON

Elazığ’ın Ağın ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olay, Ağın ilçesine bağlı Taşpınar köyü Marina mevkiinde gerçekleşti.

SUDA KAYBOLDU

Alınan bilgilere göre, Abdullah Aslan isimli genç Keban Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan Aslan için ihbar yapılması üzerine sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İNCELEME SONUCUNDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Aslan’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından, Abdullah Aslan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.