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Ağır Bakım Birimi Piknikte Buluştu

AĞIR BAKIM ÇALIŞANLARI İLE EMEKLİLER PİKNİKTE BULUŞTU

Eti Maden Kırka Bor İşletmesi’nde yer alan Ağır Bakım Birimi çalışanları ve emeklileri, iş amirleri Yalçın Sakarya’nın önderliğinde piknikte bir araya geldi. Seyitgazi Kırka Çörez Yaylası’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, gün boyunca keyifli anlar yaşadı ve eğlenceli bir gün geçirdi.

BİR ARADA OLMAK MUTLULUK VERİYOR

Ağır Bakım Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Yalçın Sakarya, “Ağır Bakım çalışanlarımla beraber dünden bugüne her zaman bir aradayız. Her zaman arkadaşlarımızla beraber ahde vefaya inanan biri olarak emekli olan çalışma arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Emekli olmaları bizim için bitti anlamına gelmiyor. Bu gibi sebeplerden dolayı yine bir organizasyonda bir araya gelmek, bizleri ve çalışanlarımızı mutlu etti, güzel bir gündü” dedi.

BÜYÜK BİR AİLE OLDUĞUMUZU HİSSETTİK

Ağır Bakım Mühendisi Tolga Tamtunalı da, “Arkadaşlarımızla, eskimeyen ustalarımızla birlikte olmak çok güzel. Büyük bir aile olmamızı bu birliktelikle bir kez daha anladık” ifadelerini kullandı. Piknik etkinliği ilerleyen saatlerde hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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