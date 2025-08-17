Ağır Çantalar Sağlık Sorunları Oluşturuyor

ÇANTALARIN AĞIRLIĞI ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHİT EDİYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, ağır okul çantalarının çocuklarda duruş bozuklukları ve çeşitli sırt ile bel ağrıları gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Okul döneminin başlamasına kısa bir süre kala uzmanlar, özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin eylül ve ekim aylarında sırt ağrısı şikayetlerinde artış yaşandığını belirtiyor. Ağır çantaların çocukların bedenlerinde duruş bozukluğuna ve sırt ile bel ağrısına sebep olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Nar, velilere çanta seçimi ve taşıma konusunda çarpıcı önerilerde bulundu.

DOĞRU ÇANTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Op. Dr. Nar, okul çantalarının ideal ağırlığının 5 kilogramı geçmemesi gerektiğini ifade ederek, “Kesinlikle 8 kilogramın üzerine çıkmamalı. Ne yazık ki bazı durumlarda bu ağırlık 10 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu durum, minik bedenlerin omurga sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor” diyerek uyarılarda bulundu. Ayrıca, çanta seçiminde ergonomik tasarımın ön plana çıkması gereken bir unsur olduğunu belirten Nar, “Çift askılı, çok bölmeli ve omuz destekli çantalar tercih edilmeli. Askıların omuzlarda doğru yerleşmesi, yükün dengeli dağılması ve mümkünse göğüste sabitleme kemeri kullanılması çok önemli” şeklinde konuştu.

TAŞIMA ŞEKLİ DE ÖNEM TAŞIYOR

Ağır çantaların sadece omurgaya değil, aynı zamanda diz, kalça ve ayak eklemlerine de baskı yaptığını kaydeden Op. Dr. Nar, “Çantalar bel hizasında taşınmalı ve askılar çok gevşek bırakılmamalı. Çocuklar saat başı kısa egzersizlerle kaslarını gevşetmeli” şeklinde uyarılarda bulundu. Op. Dr. Özgür Oktay Nar, velilere çocuklarının çanta ağırlığını düzenli kontrol etmeleri, gereksiz eşyaları çantadan çıkarmaları ve omurga sağlığını koruyacak alışkanlıklar kazandırmaları gerektiğini ekledi.