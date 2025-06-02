Ağır Su Önemli Potansiyel Barındırıyor

DOĞU KARADENİZ’DE AĞIR SU POTANSİYELİ

DOĞAL KAYNAKLARDA NADİR BULUNAN KAYNAK

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde uzun süre depolanan kar kütleleri, nadir bulunan doğal kaynaklar arasında yer alan ve nükleer santrallerde kullanılabilen ‘ağır su’ üretiminde önemli bir potansiyel taşıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Gültekin, Kaçkar Dağları’na dikkat çekerek, “Ağır sular her yerde bulunmaz, kıymetlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, birikmiş ve beklemiş kar ile buz kütlelerinde ağır suların daha fazla olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

ZENGİN FAUNA VE FLORA

Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgeleri, zengin fauna ve florası ile dikkat çekerken, uzun süre depolanan kar ve buz kütlelerinin içerisinde döteryum izotopu yoğunluğunun yüksek olduğu ağır su türü üretimi için potansiyel sağladığı belirtiliyor. Tatlı su ve yer altı sularında az, kar, deniz ve göl sularında ise daha sık bulunan ağır sular, doğanın sunduğu bir kaynak olarak kar ve buz kütlelerinin erimesiyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, özellikle Türkiye’nin benzersiz doğal yapısına sahip Kaçkar Dağları’ndaki ağır su potansiyelinin korunmasının bilimsel ve stratejik bir önem taşıdığını vurguluyor.

AĞIR SUYUN ÖZELLİKLERİ

KTÜ Jeoloji Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Gültekin, ağır suyun kimyasal yapısına ilişkin bilgileri aktardı. “Normal sular hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Bu suların değişik formları var. Kimyasal olarak bu formlara izotoplar diyoruz. Hidrojen 1 ve 2 birbirinden farklıdır. Hidrojen 2 olursa ağır su meydana geliyor. Aynı şekilde oksijen 16 yerine 18 olursa da ağır su oluşuyor. Ağır sular, çeşitli işlemlerden geçirilerek nükleer santrallerde, reaktörlerde ve sağlık sektöründe kullanılmaktadır” dedi.

Kaçkar Dağları’ndaki kar ve buz kaynaklarının ağır su potansiyelini değerlendiren Prof. Dr. Gültekin, “Rize’deki Kaçkar Dağları, yılın büyük bir kısmı karla kaplıdır. Bu bölgelerden boşalan kaynaklarda, diğer yağış sularına göre daha fazla ağır su bulunabilir. Buralardan boşalan kaynaklar, ağır su üretimi için potansiyel kaynak olarak görülüyor. Bu kaynakların içeriklerinin araştırılması ve potansiyelinin değerlendirilmesi önemlidir. Ağır sular, mevcut kaynaklarımızın işlenmesiyle elde edilen bir çeşittir” ifadelerini kullandı.