Ağır Taşıtlara 6 İlde Trafik Yasağı

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ KORUYOR

Birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde etkisinin artacağı öngörülen kar yağışının ardından yeni bir tedbir alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara’da iki gün için ağır taşıt trafiğinin kapatıldığını açıkladı. KGM’nin yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir.” bilgisini hatırlattı.

AĞIR TAŞITLAR İÇİN YASAKLAR

Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava koşulları nedeniyle kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00’ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar iki gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerinde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Açıklamada, “Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır.” mesajı verildi.