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Ağır Yaralanan Ayaz T. Hastaneye Kaldırıldı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Adana’da trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Olay, 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Ayaz T., kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletli saldırganlardan biri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Motosikletten inen saldırgan, tabancayla ateş açarak Ayaz T.’yi karın ve bacak bölgesinden vurdu. Saldırganlar, gerçekleştirdikleri saldırının ardından motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Ayaz T., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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