Ağır Yaralanan Kadın Yaşamını Yitirdi

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 14 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, 10 Ağustos tarihinde Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 64 yaşındaki İ.A. ile eşi 67 yaşındaki Ayten Alıcı arasında bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, İ.A.’nın bıçağı çekmesiyle sonuçlandı.

Hayatını Kaybeden Kadın

Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayten Alıcı, olayın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca İ.A., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar etti. Ayten Alıcı, hastanede 20 gün boyunca tedavi gördü; fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni ve Tutuklama Süreci

Ayten Alıcı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. Kendini ihbar eden ve ardından gözaltına alınan koca İ.A., adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.