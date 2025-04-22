Ağır Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’da, trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda saat 21.30 sıralarında gerçekleşti. Ayaz T., kırmızı ışıkta beklediği esnada motosikletten inen saldırganlardan biri tarafından tabancayla açılan ateş sonucu vuruldu.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırı sırasında, Ayaz T.’nin karın ve bacak bölgesine isabet eden kurşunlar sonucunda ağır yaralandığı belirtildi. Saldırganlar motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılıp, ardından hastaneye kaldırılan Ayaz T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.