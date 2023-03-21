Ağıralioğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na protesto

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, kararı protesto etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, kararın alındığı oturuma katılmadı.

İYİ Parti TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Partinin kurucu isimlerinden bir dönem de sözcülük ve genel başkan yardımcılığı yapan Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrıldıktan sonra dönme kararı almasının ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun ‘kırgın olduğu’ kulislere yansımıştı.

MASADAKİ GELİŞMELERE İMALI CEVAP

Ağıralioğlu, 6’lı masadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından karardan rahatsızlık duyduğunu ima eden sözler sarf etmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin 6’lı masadaki gelişmelere ilişkin sorusuna Ağıralioğlu, “Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım. ifadelerini kullanmıştı.

“KLASİK SAĞ SEÇMEN, CAMİDE BİLE SAFIN SOLUNDA DURMAZ”

Ağıralioğlu, daha öncesi de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için gündeme oturan açıklamalar yapmıştı. Ağıralioğlu, “”Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz” demişti.

Ağıralioğlu bir açıklamasında da “Tayyip Bey’in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca… Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu’nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum” şeklinde konuşmuştu.