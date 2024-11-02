“Ağırlıkla Yürüyüş Nasıl Yapılır?”

RUCKING TRENDİ YÜKSELİYOR

Son dönemlerde en fazla dikkat çeken yürüyüş tarzı ‘rucking’, yani ağırlıkla yürüyüş, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu trende katılanlar, sırtlarında çantalarıyla yürüyüş yaparken doğanın tadını çıkarıyor, ormanda farklı patikalarda ilerliyor. Rucking için özel olarak tasarlanmış sırt çantaları ve ağırlıklar bulunuyor, fakat bazıları sıradan çantaların içerisine su dolu şişeler ya da kalın dergiler yerleştirerek de bu sporun keyfini çıkarıyor. Önemli olan, vücudun ağırlığın dengesine dikkat etmek. Bu yöntem, basit bir yürüyüş şekli değil, fakat kesinlikle vücut gücünü artırıyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Acıbadem Taksim Hastanesi’nin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları Prof. Dr. Cihan Aksoy ve Doç. Dr. Mustafa Çorum, doğru şekilde uygulandığında ağırlıkla yürüyüşün dayanıklılığı artırırken kasların daha etkili bir biçimde çalışmasını sağladığını ifade ediyor. Rucking yapılırken uygun sırt çantası seçimi de büyük bir önem taşıyor. Ağırlığın vücudun merkezine yakın bir pozisyonda ve dengeli dağıtılması gerek. Ayrıca, doğru ayakkabı seçimi de omurga ile bacak eklemleri açısından kritik bir rol oynuyor.