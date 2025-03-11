Agit Genel Sekreteri Sinirlioğlu Moskova’da

AGİT GENEL SEKRETERİ RUSYA’DA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da bir araya geldi. Görüşme, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Lavrov, Sinirlioğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, “AGİT Genel Sekreteri olarak Moskova’yı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Zor bir dönemde görevi devraldınız. AGİT, Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanmasının 50. yıl dönümünde NATO ve AB ülkelerinin sürüklediği derin bir kriz yaşıyor. Geçmişinizde BM ve Afganistan gibi yüksek sorumluluk gerektiren pozisyonları iyi hatırlıyoruz” şeklinde konuştu.

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Bir önceki AGİT Genel Sekreteri Helga Schmidt’in en son 2021 yılında Moskova’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Lavrov, “O zamandan beri bu düzeyde herhangi bir temas olmamıştır. Bu nedenle AGİT’in önde gelen üyeleriyle iletişimin sağlanması, sekreterlik pozisyonunun işlevleri açısından zorunlu ve önemli” ifadeleriyle Sinirlioğlu’na teşekkür etti. Sinirlioğlu ise, “Rusya, AGİT’in kurucularından ve önemli ortaklarından biri. Avrupa’da barış ve güvenlik konularında Rusya’yla çalışmaya devam etmek isterim, bu nedenle buradayım” dedi.

SURİYE’DE ŞİDDET PATLAMASI

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Lavrov Suriye’deki gerilime değinerek, “Bu şiddet patlaması kesinlikle kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu. Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ankara’da yeni hükümetin Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, “Siyasi süreçte etnik, dini ve siyasi grupların katılımını sağlamak dışında alternatif yoktur” dedi.

BARIŞ GÜCÜ TARTIŞMASI

Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü birlikleri konuşlandırma önerisini eleştiren Lavrov, “Barış gücü neyi koruyacak? Kiev’deki Nazi rejiminin kalıntılarını mı yoksa önce bu ırkçı uygulamalara son verilmesini mi sağlamalıyız? Bu kararı vermeliyiz, aksi halde bu girişim halkın günahlarından kurtulma çabası olarak görülecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna krizinin çözümüne dair somut bir adımın atılmadığını belirtti.

UKRAYNA’DA HASAR GÖREN BİNALAR ZİYARET EDİLDİ

Sinirlioğlu, Lavrov ile görüşmeden önce Ukrayna’nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında zarar gören binaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Rusya’nın AGİT’in eş kurucularından biri olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, “Rusya ile Avrupa’da barış ve güvenlik konularında iş birliğini sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.