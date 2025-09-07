Ağlasun’da Kaza, Üç Yaralı Var

KAZA DURUMU

Burdur’un Ağlasun ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobilin yol kenarındaki levhaya çarptığı bir kaza yaşandı. Kaza, Ağlasun ilçesi Isparta – Antalya kara yolunda gerçekleşti.

YARALILARIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, M.A. (24) idaresindeki 32 ABF 922 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki levha direğine çarptı. Bu kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.Ö. ile H.A. yaralanma yaşadı. Kazanın ardından yapılan ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen araç, ekipler tarafından olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.