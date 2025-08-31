Ağlı’da Araç Kazasında İki Ölü

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan bir hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralar aldı. Kaza, Ağlı-Seydiler karayolu üzerindeki Gölceğiz mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ağlı yönünde seyir halindeki 37 BB 318 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.

KAZADA YAŞANANLAR

Takla atan araç, kanaldan çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen 37 KK 797 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında hafif ticari aracın içinde bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım talep etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkartmak için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemeye başladı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise morga kaldırıldı. Kazayla bağlantılı olarak polis ekipleri, soruşturma başlattı.