Ağlı’da Mahsur Kalan Hayvan Kurtarıldı

KANYONDA MAHSUR KALAN HAYVAN KURTARILDI

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde, kanyonda mahsur kalan büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı. Selmanlı köyünde, Yüksel Taktak’a ait olan tosun, merada otladığı sırada yaklaşık 10 metre derinliğindeki kanyona düştü.

AFAD EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Hayvanın kanyondaki derede mahsur kaldığını gören Yüksel Taktak, durumu yetkililere bildirdi. AFAD ekibi, hemen olay yerine intikal ederek kanyona inip hayvanı halatlarla bağladı. Yaklaşık 5 saat süren bir çalışmanın ardından büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Bu tür başarılı kurtarma operasyonları, ekiplerin doğadaki zorluklarla başa çıkabilme yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.