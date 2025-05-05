Ağrı, Atletizmde Başarı Hedefliyor

DOĞU ANADOLU’NUN ATLETİZM YILDIZI

Ağrı, Doğu Anadolu’nun atletizm alanındaki yükselen değeri olarak, başarı grafiğini her geçen gün arttırıyor. Haftanın altı günü antrenman yapan sporcular, ulusal başarıların ötesinde olimpiyat hedeflerine yöneliyor. Ağrı’da, başarıya ulaşmak isteyen sporcular düzenli olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Kent genelinde aktif olarak spor yapan bin 308 atletizm sporcusunun içerisinde kadın atlet sayısının artması dikkat çekiyor. Yetiştirdiği sporcularla ulusal ve uluslararası yarışmalarda ismini duyuran Ağrı, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında elde edilen başarılarla öne çıkıyor. Ağrılı atletler, bu başarılarını olimpiyat madalyalarıyla taçlandırma niyetinde.

SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kentteki atletizm altyapısı her yıl daha da güçleniyor. Modern pistler ve spor salonlarıyla desteklenen altyapı, Sporcu Eğitim Merkezi’nde yatılı kalan sporculara çeşitli imkanlar sunuyor. Bu sayede, disiplinli ve sistemli bir gelişim süreci gerçekleştiriliyor. 16 antrenör eşliğinde yürütülen çalışmalar, Ağrı’nın yalnızca yerel başarılarla değil, uluslararası platformlarda da güçlü bir temsilci olmasını sağlıyor.

BÜYÜK HEDEFLER

Ağrı’da yetişen genç sporculardan Hiranur Taş, hedeflerini paylaşarak, “Okul çıkışlarında antrenmanlarıma geliyorum. Sık sık antrenman yapıyorum çünkü kafamda kurduğum büyük hedeflerim var. Bu hedeflerin başında milli takım sporcusu olmak geliyor. Haftanın yedi günü antrenman yapıyoruz. Güçlenmek ve performansımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

KADIN SPORCULARIN BAŞARISI

Atletizm antrenörü Sevilay Eytemiş Yıldırımcı, Ağrı’daki atletizm altyapısının güçlenmesine dikkat çekerek, “Milli sporcuyum ve şu ana kadar iki şampiyonluk elde ettim. Türkiye’de bir ilki başararak Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldum. Altyapıdan sporcular yetiştiriyorum ve 10-14 yaş, 14-18 yaş ve 18 yaş üzeri olmak üzere üç farklı kategoride öğrencilerim var. 100 sporcumuz var ve milli takıma giren birçok öğrencimiz mevcut. Kadın atletizminde Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettik. Okullar arası Dünya Şampiyonası’nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek” ifadelerini kullandı.

SPOR ŞEHİR OLMA HEDEFİ

Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı’nın atletizm altyapısına ve sporcuların ulusal başarılarına dikkat çekerek, “Şu anda her gün düzenli olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Haftada altı gün aktif olarak toplam 1308 sporcumuz var. İl dışındaki müsabakalara katılan yaklaşık 15 milli sporcumuz bulunuyor. Ağrı, bir spor kentine dönüştü. Tesisleşme anlamında büyük bir gelişim sağladık. 2002’den sonra birçok alanda ilerleme kaydettik. Amaç, Ağrı’ya yakışır bir şekilde hem Türkiye’yi hem de ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek.” ifadelerini kullandı.