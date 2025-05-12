Ağrı’da 12 Hükümlü Yakalandı

POLİS OPERASYONU SONUCU HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Ağrı’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda nisan ve mayıs aylarında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarla bu kişileri ele geçirdi.

YAKALANANLAR 59 YIL HAPİS CEZASI TAŞIYOR

Operasyon sırasında, il merkezinde hırsızlık suçundan toplamda 21 yıl 10 ay 15 gün, Patnos ilçesinde ise dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların toplamda 59 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ifade edildi. İşlemlerinin ardından bu şahıslar ceza infaz kurumuna teslim edildi.