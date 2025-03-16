Ağrı’da 12 Projeye Yüzde 70 Hibe Desteği

AGRI’DA HİBE DESTEKLERİ

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağlanacak destekler, Ağrı’da önemli bir yatırım fırsatı sunacak. IPARD III Programı dahilinde toplam 115,9 milyon TL olan 12 projeye, yüzde 70 oranında hibe desteği verilecek. Ağrı Valiliği tarafından yapılan duyuruda, bu projelere toplamda 79,3 milyon TL hibe aktarılacağı açıklandı. Açıklamada “Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya yönelik destekler kapsamında, IPARD III Programı çerçevesinde ilimizde 12 proje desteklenmeye hak kazandı. Toplam yatırım tutarı 115,9 milyon TL olan projelere yüzde 70 hibe ile 79,3 milyon TL destek sağlanacaktır. Ağrı’mıza hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.

DESTEKLENEN PROJELER

Yapılan açıklamaya göre, desteklenecek olan projeler, kırsal kalkınma, hayvancılık, tarımsal üretim ve işleme alanlarını kapsıyor. Hedef, yerel ekonomiye katkı sağlamak olarak belirtiliyor. IPARD III Programı çerçevesinde sunulan hibelerin, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yatırımcıları teşvik ettiği vurgulandı. Bu tür desteklerin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğu kaydediliyor.

KENTİN GELECEĞİNE KATKI

Ağrı’da hayata geçirilecek projelerin yerel ekonomiye sağlayacağı katkılar, kent için büyük önem taşıyor. Yatırımcıların bu desteklerden yararlanması, tarımsal ve kırsal kalkınmayı daha ileriye taşıyacak. Bu durum, hem istihdam fırsatlarını artıracak hem de kırsal alanların gelişimini hızlandıracak. Yapılan bu yatırımların, bölge ekonomisini canlandırması bekleniyor.