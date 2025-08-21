Haberler

Ağrı’da 2 Kilo 76 Gram Metamfetamin

POLİS OPERASYONUYLA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı’da düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 2 kilo 76 gram metamfetamin yakalandı. İddialara göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan dört şahsı tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda N.A., S.S., S.S. ve S.S. isimli şüphelilerin üst aramalarında iç çamaşırlarına gizlenmiş 9 paket halinde toplam 2 kilo 76 gram metamfetamin olduğu belirlenen madde bulundu. Gözaltına alınan dört kişi, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bölgesel kalkınma stratejileri ve OKA projeleri üzerine paydaşların görüşleri değerlendirildi.
Haberler

TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

Bilecik'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve hayvancılık projelerini desteklemek amacıyla girişimcilere 71 milyon liralık hibe desteği sunacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.