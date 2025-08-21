Ağrı’da 2 Kilo 76 Gram Metamfetamin

POLİS OPERASYONUYLA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı’da düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 2 kilo 76 gram metamfetamin yakalandı. İddialara göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan dört şahsı tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda N.A., S.S., S.S. ve S.S. isimli şüphelilerin üst aramalarında iç çamaşırlarına gizlenmiş 9 paket halinde toplam 2 kilo 76 gram metamfetamin olduğu belirlenen madde bulundu. Gözaltına alınan dört kişi, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.