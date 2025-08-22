Haberler

Ağrı’da 2 Kilo 76 Gram Uyuşturucu

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı’da, üzerlerinde 2 kilo 76 gram uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklama ile, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şüpheliler ve Uyuşturucu Madde

Bu çalışma çerçevesinde, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şüphelinin üst aramasında 2 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, ardından tutuklanmak üzere hakimlik önüne sevk edildi.

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Haberler

Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

