Ağrı’da 30 Ağustos Etkinliği Yapıldı

BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN RENKLENEN ETKİNLİKLER

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi. Ağrı Valiliği tarafından Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

DUYGUSAL ANLAR VE KATILIMCI SEVGİSİ

Konserde Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer, seslendirdiği türkü ve şarkılarla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Programa katılan vatandaşlar, eserleri hep birlikte söyledikleri için renkli anlar yaşandı.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Etkinlikte Ağrı Valisi Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve birçok vatandaş yer aldı.