Ağrı’da 5 Yaşındaki Çocuk Vefat Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ağrı’nın Aşağı Dörmeli köyünde meydana gelen üzücü olayda, 5 yaşındaki Mustafa B. dereye düşerek kayboldu. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE MÜDAHALE

Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda, derede bulunan küçük Mustafa B., ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin akabinde ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.