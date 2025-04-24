Haberler

Ağrı’da 5 Yaşındaki Çocuk Vefat Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ağrı’nın Aşağı Dörmeli köyünde meydana gelen üzücü olayda, 5 yaşındaki Mustafa B. dereye düşerek kayboldu. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE MÜDAHALE

Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda, derede bulunan küçük Mustafa B., ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin akabinde ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bm Genel Sekreteri, Barış Gücü İhtiyaçları Belirtiliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Berlin'deki toplantıda barış gücü operasyonlarının karşılaştığı zorlukları ve maliyet etkinliğini tartışacak.
Haberler

Zelenskiy, Rusların Füze Kullandığını Açıkladı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Kuzey Kore yapımı balistik füzelerin kullanıldığını belirtti. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla yaralı var.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.