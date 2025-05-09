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Ağrı’da 8,15 Kilo Metamfetamin Bulundu

METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı’da bir yolcu otobüsünde 8 kilo 150 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak 3 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan otobüste gerçekleştirdikleri kontroller sırasında, şüpheli şahıslara ait valizlerin taban kısmında gizlenmiş metamfetamin maddelerine ulaştı.

GÖZALTINA ALINANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Gizlenerek Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığı belirlenen uyuşturucu, valizlerde üç parça halinde tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin Türk Lirası bulundu. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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