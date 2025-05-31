Ağrı’da “Aile Festivali” Düzenlendi

AİLE FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen “Aile Festivali”, aile bilincini güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlamak amacı taşıyor. Festivale, Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı.

Festivalin açılış konuşmasında Vali Koç, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada, toplumumuzun kök hücresi, medeniyetimizin mayası, geleceğimizin teminatı olan aileyi onurlandırmak, korumak ve güçlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. ‘Ailemiz En Büyük Hazinemiz, Servetimiz, Şükür Sebebimiz’ temalı festival, yüzyıllardır bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlanmasıdır.” ifadelerini kullandı. Koç, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin, devletin aile kurumuna verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Aile; soy bağıyla başlayıp, gönül bağıyla güçlenen en sağlam birliktir. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu festival, aile içi dayanışmayı, kültürel bağlarımızı ve nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte aile bağlarını güçlendirme, risklerden koruma amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirtti. Baki, “Bu doğrultuda farkındalık programlarımız yıl boyunca sürecektir.” şeklinde konuştu. Festivalde Vali Koç ve il protokolü, alanda kurulan stantları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Koç, çocuklarla da ilgilenerek etkinliklere katıldı.

Etkinlikte, Yeşilay, Kızılay, İbrahim Çeçen Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, SERKA, KADEM, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Kadın Konuk Evi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ADEM, UDER, Kadın Dayanışma Merkezi gibi birçok kuruma yer verildi. Kurumlar, stantlar aracılığıyla aile, kadın, çocuk ve toplum sağlığına yönelik bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdi.