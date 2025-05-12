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Ağrı’da Anaokulunda Uygunsuz Videolar

GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Ağrı’daki özel anaokulunda küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içerikler barındıran videoların çekilmesi sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında bu uygunsuz içeriklerin paylaşılmasının ardından açıklama yapmanın gerekliliği vurgulandı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Söz konusu içeriklerin sosyal medyada yayılmasının ardından kolluk birimleri durumu değerlendirmeye aldı. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir” denildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemler başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, olayın olduğu özel anaokuluyla ilgili idari soruşturma da başlatıldığı ifade edildi.

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