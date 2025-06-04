Ağrı’da Bahar Şenliği Eğlenceliydi

AĞRI’DA BAHAR ŞENLİĞİ ETKİNLİKLERİ

Ağrı’nın Tutak ilçesinde düzenlenen bahar şenliği, bilimsel etkinlikler ile birlikte öğrencilere eğlenceli anlar sundu. Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayraktepe Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen şenliğin açılışı, Kaymakam Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal tarafından yapıldı.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE SANATSAL GÖSTERİLER

Şenlikte, Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan resim ve filografi çalışmaları ile öğrencilerin ortaya koyduğu görsel, işitsel, 3 boyutlu, renkli ve canlı tasarımlar büyük ilgi topladı. Bilimsel etkinliklerin de yer aldığı bu program, müzik öğretmenlerinin sunduğu konser ile zenginleşti.

ŞENLİĞİN SONUNDA UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE SALINDI

Şenlik, ödül töreninin ardından uçurtmaların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. Bu etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, eğlenceli ve öğretici bir atmosfer sundu.