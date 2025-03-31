Ağrı’da Bayram Denetimleri Artarak Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ağrı’da Ramazan Bayramı sebebiyle polis ve jandarma ekipleri, il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesini temin etmek amacıyla kent genelinde geniş bir uygulama gerçekleştiriliyor. Ağrı genelinde 25’i sabit nokta olmak üzere toplam 386 uygulama noktasında 61 trafik ekibi ve 486 araç ile bin 12 polis, 2 bin 560 jandarma olmak üzere toplam 3 bin 572 güvenlik personeli görev yapıyor. Ek olarak, 36 hava aracı da yol güzergahlarında kontrollerini sürdürüyor.

UYARI VE ÖNLEMLER

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram süresince trafik ve asayiş denetimlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde geçirmesi için kolluk kuvvetlerimiz sahada görev başında. Trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürdürülerek, bayram sevincinin olumsuzluklarla gölgelenmemesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.

TRAFİK KURALLARINA UYULMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Açıklamada ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı ve “Bayram yolculuklarında sevdiklerinize güvenle ulaşmak için kemerinizi takmayı unutmayın. Trafik kurallarına uymak, sadece sizin değil, yoldaki herkesin güvenliği için hayati önem taşıyor. Dikkatli olun, emniyet kemerinizi takın, hız yapmayın ve yorgun yola çıkmayın. Yolun sonu bayram olsun, sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirin” mesajı verildi.