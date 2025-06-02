Ağrı’da Bayram Öncesi Trafik Denetimi

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER BAŞLADI

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri başladı. İlçe girişinde bulunan kontrol noktasında emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında araçlar tek tek durduruluyor ve sürücüler kontrol ediliyor. Denetimlerde, “sürücü belgeleri, ruhsat, sigorta, muayene ve emniyet kemeri” kontrolleri yapılıyor.

DENETİMLER SIRASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Uygulama alanında zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor. Ekipler, araçları kısa süreli bekleterek kontrolleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bayram süresince denetimlerin ilçe genelinde farklı noktalarda devam edeceği ifade ediliyor.