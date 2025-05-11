Ağrı’da Bebeğe Uçakla Nakil Yapıldı

AĞRI’DA KALP RAHATSIZLIĞI BULUNAN BEBEK NAKLEDİLDİ

Ağrı’da kalp rahatsızlığı taşıyan bir bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan sağlık kontrollerinde kalp problemi olduğu belirlendi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GİRİŞİMLERİYLE AMBULANS UÇAK GÖNDERİLDİ

Bebeğin cerrahi tedavi ihtiyacı olduğu için daha gelişmiş bir sağlık merkezine sevk edilmeye karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı, Ağrı’ya ambulans uçak gönderdi. Hastaneden Ahmed-i Hani Havalimanı’na ulaştırılan bebek, buradan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.