Ağrı’da Bebek, Uçakla Ankara’ya Gitmiş

AĞRI’DA KALP RAHATSIZLIĞI BULUNAN BEBEK NAKLEDİLDİ

Ağrı’da, kalp rahatsızlığı bulunan bir bebek, ambulans uçak ile Ankara’ya götürüldü. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün dünyaya gelen erkek bebek, 3 kilo 440 gram ağırlığındaydı ve yapılan muayenelerde kalp rahatsızlığı tespit edildi.

CERRAHİ TEDAVİ İÇİN SEVK EDİLDİ

Bebeğin cerrahi tedavi için daha donanımlı bir merkeze sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurarak Ağrı’ya ambulans uçak talep etti. Sağlık Bakanlığı, bu yönde gerekli destek sağlaması ile bebek, hastaneden Ahmed-i Hani Havalimanı’na nakledildi.

ANKARA’YA ULAŞTI

Havalimanında bekleyen ambulans uçak ile bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine başarıyla sevk edildi. Anne ve bebeğin sağlığı ile ilgili detaylı takip ve tedavi süreci burada devam edecek.