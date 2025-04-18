Ağrı’da Bebek, Van’a Sevk Edildi

AĞRI’DA ERKEN DOĞUM SONRASI GÖRME KAYBI

Ağrı’da erken doğum nedeniyle yaşanan görme kaybı vakası gündeme geldi. 25 hafta 4 günlüken 710 gram olarak dünyaya gelen Adar Çetin bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van’a gönderildi. Bebek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 3 ay önce dünyaya geldi.

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ BELİRLENDİ

Minik Adar’ın gözlerinde erken doğuma bağlı olarak prematüre retinopatisi (ROP) geliştiği tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, Adar’ı sağlığına kavuşturmak amacıyla hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi etmeye başladı. Yapılan muayenelerde gözlerindeki görme kaybının ilerlediğini gören sağlık ekipleri, minik bebeğin Van’a sevk edilmesine karar verdi.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Minik bebek, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hastane bahçesindeki piste inen ambulans helikoptere alındı. Daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Bu gelişmeler, prematüre olarak doğan bebeklerin sağlık sorunlarıyla mücadelelerinin ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor.