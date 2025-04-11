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Ağrı’da Bebek Ve Asker Sevk Edildi

AMUBLANS UÇAK SEVKİ

Ağrı’da ağır sağlık sorunları yaşayan bir bebek ve bir asker için ambulans uçakla ileri tedavi süreci başlatıldı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tedavi gören 3 aylık bebek, ağır akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmış durumda. Aynı zamanda, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp kası iltihabı nedeniyle tedavi edilen 20 yaşındaki asker, kalp kasının zayıflaması sonucu kalbin yetersiz kan pompalaması sebebiyle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyor.

TEDAVİ İÇİN GÖNDERİLEN HASTALAR

Sağlık Bakanlığı, bu hastalar için Ağrı Ahmed-i Han-i Havalimanı’na ambulans uçak gönderdi. 3 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için Elazığ’a sevk edilirken, asker ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) yönlendirildi. Bu durum, hastaların sağlık durumunu iyileştirmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

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