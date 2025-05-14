Ağrı’da Boks Şampiyonası Devam Ediyor

ŞAMPİYONANIN DEVAM EDİŞİ VE ÖNEMİ

Ağrı’da bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nın ikinci günü devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, Ağrı Spor Salonu’nda gerçekleşiyor ve sporcular kazanmak için büyük bir mücadele veriyor.

MİLLİ TAKIM ANRENTÖRÜNDEN DEĞERLENDİRME

Genç Erkekler Milli Takım Baş Antrenörü İsmet Sarı, bu şampiyonanın Ağrı’da düzenlenmesinden dolayı federasyon başkanı Suat Hekimoğlu’na teşekkür ediyor. Sarı, “Bu tür turnuvalar illerin tanıtımına katkı sunuyor.” diyerek, sporcular, hakemler, antrenörler ve idarecilerden oluşan toplam 650 kişilik bir kafileye ev sahipliği yaptıklarını aktarıyor.

Ağrı’nın hem ekonomisine hem de tanıtımına katkı sağlayacak olan bu organizasyon, “Güneşin doğduğu yerde altın yumrukların birleştiği bir arena oluyor.” sözleriyle ifade ediliyor. Sarı, burada milli takımda oluşturacağı sporcuları seçeceğini belirtiyor. “İnşallah bu sporcularımızla Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar getireceğiz.” şeklinde belirtiyor ve önümüzdeki olimpiyatların altyapısını oluşturacaklarını umuyor.