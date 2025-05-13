Ağrı’da Boks Şampiyonası Törenle Başladı

AĞRI’DA ŞAMPİYONALAR BAŞLADI

Ağrı’da, bir hafta boyunca sürecek olan İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası törenle başladı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Ağrı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

TÖRENİN DETAYLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 428 sporcu, yedi gün sürecek bu şampiyonada başarı elde etmek için ringlerde ter dökecek. Programa, vali yardımcıları Recep Aydın ile Ahmet Raşit Orhan, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, vatandaşlar ve sporcular katılım sağladı.