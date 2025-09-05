Ağrı’da BSK Çalışmaları Tamamlandı

BESTE YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ağrı’da yer alan Eskiharman, Bezirhane, Doğutepe ve Boztoprak grup köy yolunun 17 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) aşınma tabakası uygulamaları sona erdi. Ağrı Valiliği, asfaltlama çalışmaları sayesinde köy yollarında vatandaşların ulaşımının daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geldiğini bildirdi.

KOORDİNASYONDA İL ÖZEL İDARESİ YER ALDI

Açıklamada, “Bu kapsamda Valiliğimiz koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından ilimiz merkezine bağlı Eskiharman, Bezirhane, Doğutepe ve Boztoprak grup köy yolunun 17 kilometrelik kısmında BSK aşınma tabakası çalışmaları tamamlandı” ifadeleri kullanıldı. Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor.