Ağrı’da Çiftçilere Tarım ve Sulama Eğitimi

EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16. Etap yüzde 50 Hibeli Tarıma Dayalı Yatırımlar ve 20. Etap yüzde 50 Hibeli Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde il genelinde çeşitli eğitim ve yayım faaliyetleri yürütüyor. Bu programlar aracılığıyla, çiftçilere tarım yatırımları ve sulama sistemleri hakkında bilgi aktarılıyor.

İYİLEŞTİRME HEDEFİYLE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Gerçekleştirilen eğitimlerle, çiftçilerin üretim verimliliği artırılıyor ve sürdürülebilir tarım yöntemleri kullanmaları sağlanıyor. Bu sayede, tarım sektöründeki modern tekniklerin benimsenmesi ve uygulanması teşvik ediliyor. Çiftçiler, elde ettikleri bilgilerle daha etkili ve verimli tarımsal faaliyetlerde bulunma imkanı yakalıyor.