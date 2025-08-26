Haberler

Ağrı’da Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇU KAPSAMINDA HAPİS CEZASI ALAN ŞAHIS YAKALANDI

Ağrı’da, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğun cinsel istismarı” gibi suçlardan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

HAPİS CEZASI ALAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan E.D. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Hükümlü, mahkemede yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı ve Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

