Ağrı’da Eylem Yapan Öğrenci Kuray

GAZZE İÇİN SESSİZ KALMAYI REDDEDİYOR

Ağrı’da eğitim gören üniversite öğrencisi Havva Kuray, Millet Bahçesi’nde ‘Seviyorum Ağrı’ yazısının önünde, ‘Gazze İçin Susma’ ve ‘Ayağa Kalk! Çünkü Allah Zelil Bir Halde Yaşamandan Razı olmaz’ yazılı pankartlar açarak bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken 20 yaşındaki Kuray, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamak amacıyla bu eylemi yaptığını ifade etti.

PROTESTO NEDENİ VE AMACI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Kuray, “İsrail ateşine bir damla su olmak, milyonlarca Müslüman için bir ses, bu savaşta bir uyarı olmak istedim. Bu yüzden tek başıma da olsa protesto kararı aldım” dedi. Bu eylemi ile dikkat çekmeyi ve Gazze’deki duruma dikkat çekmeyi hedeflediğini belirtti.