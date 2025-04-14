Ağrı’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Ağrı’da Vali Mustafa Koç liderliğinde, asayiş ve güvenlik bilgileri açısından önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği’nin toplantı salonunda düzenlenen bu toplantıda ildeki güvenlik durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya Vali Koç’un yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı. Kentteki güvenlik durumuna dair önemli veriler ve gerçekleştirilen çalışmalar aktarıldı. Vali Koç, güvenliği sağlama adına tüm kolluk kuvvetlerinin sahada olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ ASAYİŞ GELİŞMELERİ

Ağrı’da Mart ayında yaşanan asayişle ilgili olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Koç, “2025 yılı Mart ayında, ‘kişilere karşı işlenen suçlar’ kapsamında toplam 263 olay yaşandı. Bu suçların yüzde 99’u aydınlatıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu suçlarda yüzde 16’lık bir azalma sağlandı. Ayrıca, ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’ da yüzde 16 oranında azaldı ve bunların yüzde 85’i aydınlatıldı” dedi. Vali Koç, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının devam edeceğini ve güvenlik alanında elde edilen başarıların halkın desteği ile daha da artacağını vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ağrı’nın terörle mücadele kararlılığını da ifade eden Vali Koç, “Mart ayında terörle mücadele kapsamında 68 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, ilimizdeki terör faaliyetlerini engellemeye yönelik önemli bir adım oldu. Ayrıca, 17 terör operasyonunda 16 şahıs gözaltına alındı ve bir şahıs tutuklandı” şeklinde konuştu. Ağrı’daki güvenlik birimlerinin terör tehditlerini ortadan kaldırmaya devam edeceğini belirten Koç, “Huzur ve güven ortamını korumak adına tüm birimlerimizle birlikte kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan 17 operasyonda 40 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini belirten Vali Koç, “Bu operasyonlar neticesinde 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 17 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 2.439 gram metamfetamin, 131 gram esrar ve 107.000 adet sentetik uyuşturucu hap bulunuyor” dedi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin de önemli başarılar elde ettiğini aktaran Koç, “Mart ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alındı, 9 silah ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” şeklinde konuştu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI ETKİN MÜCADELE

Ağrı’nın coğrafi konumunun, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç konusunda önemli bir rol oluşturduğunu belirten Vali Koç, bu alandaki mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini ifade etti. 2025 yılı Mart ayında 25 göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldığını belirten Koç, bu operasyonlar sonucunda 16 kişinin tutuklandığını ve 1.477 düzensiz göçmenin Türkiye’ye girişinin engellendiğini aktardı.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK ÖNLEMLERİ

Siber suçlarla mücadelede de Ağrı Valiliği’nin kararlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Koç, Mart ayında 84 siber olaya müdahale edildiğini ve çeşitli dijital suçların önlendiğini ifade etti. Trafik güvenliği konusuna da değinen Koç, Ramazan Bayramı ve Mart ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin, “Mart ayında ilimizde 157 trafik kazası meydana geldi ve 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 128 vatandaşımız ise yaralandı. 100.549 araç denetlendi ve kurallara uymayan 11.383 araca işlem yapıldı” dedi.

Sonuç olarak, Ağrı’da güvenliğin sağlanması için tüm güvenlik birimleri ve halkın iş birliği ile büyük bir özveriyle çalışmalar sürdüğü mesajını veren Vali Mustafa Koç, ildeki huzur ve güven ortamının korunabilmesi için tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını vurguladı.