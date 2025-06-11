Ağrı’da Haftalık Çalışma Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Ağrı Valisi Mustafa Koç’un başkanlığında, İl Özel İdaresi yetkilileriyle Haftalık Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda, il genelinde yürütülen faaliyetler, yatırımlar ve kamu hizmetleri üzerinde detaylı bir değerlendirme yapıldı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, mevcut projelerin durumları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği konuları ele alındı. Ayrıca, yeni yatırım alanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve hizmetlerin sahadaki etkileri tartışıldı.

HİZMETLERDE VERİMLİLİK

Vali Koç, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Toplantı, gelecek haftaya yönelik çalışma planlarının belirlenmesiyle sona erdi.