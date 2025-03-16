Ağrı’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

AĞRI HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KURULUYOR

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sahipsiz ve hasta hayvanlara doğal bir yaşam alanı sağlayacak olan “Ağrı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Vali Koç, ilgili kurum yetkilileriyle birlikte, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında merkezin yer tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

SOKAK HAYVANLARINA ÖNEMLİ BİR ADIM

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Koç, “Sokak hayvanlarının korunması, tedavi edilmesi ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir adım atıyoruz. Ağrı’ya kazandıracağımız Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile sahipsiz ve hasta hayvanlara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunacağız. Birlikte daha yaşanabilir bir Ağrı için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Merkezin, hayvanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılacağı, bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerinin yürütüleceği, modern ve doğaya uyumlu bir yapıya sahip olacağı belirtildi. Vali Koç ayrıca Ağrı Hayvan Barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.